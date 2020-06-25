***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.06.2020 tarihli toplantısında, görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyeleri Gökhan Aslan ve Yıldırım Ercan Çalış'ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olan Gökhan Aslan ve H.Figen Özant'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852952BIST