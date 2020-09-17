***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 11:17
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 İlk Yarı Yıl Finansal sonuçlar ve değerlendirmeleri içeren yatırımcı sunumu Web sitemizde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875405
BIST
11:551.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,52
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:557,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
11:558,9081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
11:55471,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 471,74
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|16.819.239
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|13.893.983
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,12
|376.992.913
|% -1,58
|
|AVOD
|4,40
|338.261.145
|% 8,91
|
|PETKM
|4,34
|219.243.872
|% -0,23
|
|RTALB
|52,05
|209.363.244
|% 1,66
|
|GARAN
|6,69
|192.162.117
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,12
|376.992.913
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|105.200.921
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|338.261.145
|% 8,91
|
|KARSN
|3,03
|178.998.780
|% 3,06
|
|TSKB
|1,08
|63.367.056
|% -0,92
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5465
|7,5486
|% 0,59
|
|Euro
|8,9039
|8,9081
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,7432
|9,7920
|% 0,38
|
|Frank
|8,2481
|8,2978
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0048
|2,0149
|% 0,47
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,81
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,82
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,34
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,29
|