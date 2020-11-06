***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 10:35
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuz yatırımcılarından gelen soru ve taleplere karşılık açıklama yapmak ihtiyacı doğmuştur
Kurum faaliyetlerinde bir olağandışılık olmadığı gibi, özel durum açıklaması gerektiren kamuya açıklanmamış bir husus da bulunmadığını kamuoyuna arz ederiz.
Bununla birlikte, Halka açık kurumların endüstriyel/ticari faaliyetlerinden ziyade, gerçek dışı bilgiler ile oluşturulan piyasa dinamiklerinin etki ve sonuçları kendi mecrasında değerlendirilmelidir. Gerçek dışı bilgiler ile Kurumumuz gıyabında piyasa dinamikleri oluşturmaya çalışan girişimler Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmektedir ve bundan sonra da bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886530
BIST
12:021.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:028,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:0210,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1003
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0672
En Düşük
9,9273
12:02530,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,96
|Açılış
|: 530,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:02
|MERKO
|13,02
|180.524.662
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.321.329
|% -9,86
|
|TSKB
|2,17
|449.304.506
|% 2,36
|
|GARAN
|6,94
|412.258.668
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,39
|411.882.225
|% 2,11
|
|ODAS
|3,54
|337.127.581
|% -1,39
|
|SISE
|6,59
|283.323.793
|% -0,60
|
|TSKB
|2,17
|449.304.506
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,39
|411.882.225
|% 2,11
|
|ODAS
|3,54
|337.127.581
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,87
|168.284.601
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,32
|163.651.622
|% 0,87
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4985
|8,5050
|% 1,06
|
|Euro
|10,0551
|10,0646
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,1010
|11,1567
|% 0,65
|
|Frank
|9,3560
|9,4123
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% 0,68
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,06
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,63
|