***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuz yatırımcılarından gelen soru ve taleplere karşılık açıklama yapmak ihtiyacı doğmuşturKurum faaliyetlerinde bir olağandışılık olmadığı gibi, özel durum açıklaması gerektiren kamuya açıklanmamış bir husus da bulunmadığını kamuoyuna arz ederiz.Bununla birlikte, Halka açık kurumların endüstriyel/ticari faaliyetlerinden ziyade, gerçek dışı bilgiler ile oluşturulan piyasa dinamiklerinin etki ve sonuçları kendi mecrasında değerlendirilmelidir. Gerçek dışı bilgiler ile Kurumumuz gıyabında piyasa dinamikleri oluşturmaya çalışan girişimler Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmektedir ve bundan sonra da bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886530BIST