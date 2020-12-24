***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 14:18
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.12.2020 tarihinde kamuya duyurduğumuz üzere, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.12.2020 Salı günü saat:14:30'da Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak N12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup, pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya fiziken katılımları ancak HES kodlarının ibraz edilmesi halinde mümkün olabilecektir.
Bununla birlikte son dönemde salgının etkilerinin arttığı dikkate alınarak, toplantıya fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım tavsiye edilmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894752
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