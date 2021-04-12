***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 17:29
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘'Yatırımcılardan gelen yoğun bilgi talepleri üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimiz olağan faaliyetleri normal seyrinde devam etmekte olup, bedelsiz sermaye arttırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelemesi devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926816
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,14
|Açılış
|: 454,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1423
|8,1487
|% -0,07
|
|Euro
|9,7017
|9,7145
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1659
|11,2219
|% 0,21
|
|Frank
|8,8002
|8,8532
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1656
|2,1765
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-9,08
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,50
|