***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar‘'Yatırımcılardan gelen yoğun bilgi talepleri üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.Şirketimiz olağan faaliyetleri normal seyrinde devam etmekte olup, bedelsiz sermaye arttırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelemesi devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur.''http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926816BIST