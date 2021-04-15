***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 12:03
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın ALEV DUMANLI'nın görevinden istifa etmesi sebebiyle, Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 15.04.2021 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın NAZİK TAŞKIN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928389
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|EMKEL
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|3,77
|195.673.312
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|SARKY
|16,09
|44.592.544
|% 7,12
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|TUREX
|17,38
|491.213.997
|% -9,99
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|TKURU
|298,30
|1.359.353
|% -9,99
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|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
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|BJKAS
|10,95
|10.304.508
|% -9,95
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|SAMAT
|5,80
|10.437.480
|% -9,94
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|GARAN
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|SASA
|47,44
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|% 1,93
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|EREGL
|18,16
|755.969.223
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|KRDMD
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|YKBNK
|2,22
|520.803.871
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|GARAN
|7,41
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|YKBNK
|2,22
|520.803.871
|% 3,26
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|TSKB
|1,36
|120.897.905
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|KRDMD
|7,68
|585.448.201
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|ODAS
|3,67
|283.371.938
|% 0,55
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|12:55
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|8,6861
|8,7385
|% -0,20
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|12:55
|Alış
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|1.748
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|Altın Gr.
|452
|452
|1,35
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|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
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|Tam
|2.977
|3.052
|-7,42
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|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,59
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|Çeyrek
|722
|738
|-1,79
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|Gümüş.Ons
|25,59
|25,64
|0,19
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|6,61
|6,62
|0,02
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|B. Petrol
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|66,31
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