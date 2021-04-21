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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2021 13:46



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hisselerinin  fiyat düşüşü  ve bedelsiz  sermaye artımı konularında  yatırımcılarımızdan gelen  yoğun  bilgi talebi nedeniyle aşağıdaki açıklamayı iletiyoruz
Bilindiği gibi  halka açık şirketlerin Bedelsiz Sermaye Artış başvurularını değerlendirme yetkisi  Sermaye Piyasası Kurulu'na aittir.
Şirketimizin  Bedelsiz Sermaye Artışı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu otoritesi  nezdinde değerlendirme süreci halen devam etmektedir. Güncel olarak tarafımıza ulaşmış bir karar an itibariyle mevcut olmayıp Kurulun değerlendirme  kararını beklemekteyiz.
Öte yandan  Şirketimiz   faaliyetleri , finansal durumu, yönetsel işleyişi olarak  olağan akışında başarı ile süreçlerini yürütmektedir.  Daha önceki KAP duyurularımızda konu olan, Yeni Makina Yatırımı hat kurulumu tamamlanmış, kurulumun kontrol aşamasına geçilmiştir. Deneme üretimleri  Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek ve yine aynı ay içerisinde Yatırımımız Ürün üretimine hazır hale gelecektir.
Süreçler programlandığı çerçevede, olağan akışında başarıyla devam etmektedir.
 Saygılarımızla,
            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929986


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Altın Gr. 470 470 5,93  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.093 3.171 49,75  
Yarım 1.495 1.534 24,06  
Çeyrek 750 767 12,03  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 0,19  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 0,12  
B. Petrol 65,31 65,31 -1,26  
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