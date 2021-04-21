***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 13:46
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisselerinin fiyat düşüşü ve bedelsiz sermaye artımı konularında yatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi nedeniyle aşağıdaki açıklamayı iletiyoruz
Bilindiği gibi halka açık şirketlerin Bedelsiz Sermaye Artış başvurularını değerlendirme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu'na aittir.
Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artışı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu otoritesi nezdinde değerlendirme süreci halen devam etmektedir. Güncel olarak tarafımıza ulaşmış bir karar an itibariyle mevcut olmayıp Kurulun değerlendirme kararını beklemekteyiz.
Öte yandan Şirketimiz faaliyetleri , finansal durumu, yönetsel işleyişi olarak olağan akışında başarı ile süreçlerini yürütmektedir. Daha önceki KAP duyurularımızda konu olan, Yeni Makina Yatırımı hat kurulumu tamamlanmış, kurulumun kontrol aşamasına geçilmiştir. Deneme üretimleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek ve yine aynı ay içerisinde Yatırımımız Ürün üretimine hazır hale gelecektir.
Süreçler programlandığı çerçevede, olağan akışında başarıyla devam etmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929986
BIST
16:031.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -24,34
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
16:038,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:039,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:03468,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,09
|Açılış
|: 468,91
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.673.407
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.808.749
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.249.496
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SEYKM
|20,18
|24.401.720
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|LUKSK
|48,48
|9.961.002
|% -9,97
|
|PETKM
|6,46
|827.790.185
|% -1,67
|
|EREGL
|18,27
|820.254.218
|% 0,22
|
|GARAN
|6,98
|772.567.367
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,04
|492.980.233
|% -2,22
|
|THYAO
|10,93
|386.506.835
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,07
|323.085.554
|% -2,36
|
|PETKM
|6,46
|827.790.185
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|772.567.367
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.686.728
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|152.239.845
|% -1,09
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1740
|8,1810
|% 0,91
|
|Euro
|9,8333
|9,8402
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3410
|11,3978
|% 0,63
|
|Frank
|8,8733
|8,9267
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,84
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,96
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,12
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-1,26
|