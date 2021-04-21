***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hisselerinin fiyat düşüşü ve bedelsiz sermaye artımı konularında yatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi nedeniyle aşağıdaki açıklamayı iletiyoruzBilindiği gibi halka açık şirketlerin Bedelsiz Sermaye Artış başvurularını değerlendirme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu'na aittir.Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artışı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu otoritesi nezdinde değerlendirme süreci halen devam etmektedir. Güncel olarak tarafımıza ulaşmış bir karar an itibariyle mevcut olmayıp Kurulun değerlendirme kararını beklemekteyiz.Öte yandan Şirketimiz faaliyetleri , finansal durumu, yönetsel işleyişi olarak olağan akışında başarı ile süreçlerini yürütmektedir. Daha önceki KAP duyurularımızda konu olan, Yeni Makina Yatırımı hat kurulumu tamamlanmış, kurulumun kontrol aşamasına geçilmiştir. Deneme üretimleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek ve yine aynı ay içerisinde Yatırımımız Ürün üretimine hazır hale gelecektir.Süreçler programlandığı çerçevede, olağan akışında başarıyla devam etmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929986BIST