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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2021 19:39



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/05/2021 Tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır
26 Ocak 2021 Tarih'inde Sermaye Artırımı işlemlerine ilişkin Kap bildirimi ile duyurusunu yaptığımız, Bedelsiz Sermaye Artırım başvurumuzun değerlendirme süreci içerisinde olduğu bilinmektedir.
 Sermayeye eklenecek konu kalemler Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri, Olağanüstü Yedekler ve Emisyon priminden oluşmakta idi.
Bu kalemler içerisinden Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri kaleminin Ödenmiş Sermayeye eklenmesinde Vergi Usul Kanununu gereğince Vergi Yükümlülüğü hususunda yoruma açık unsurlar içeriyor olmuş olsa dahi geçmiş bir örnek referans alınarak başvurumuz yapılmış idi.
 Bununla birlikte, 21.05.2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Yasa Tasarısı içeriğinde ‘'İşletmelerin Bilançolarında yer alan Gayrı menkuller ile Amortismana tabii diğer kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleri ile yer alması yönünde düzenleme'' yer almıştır.
 Bu Yasa Tasarısının kabulü ile Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri kaleminin, ‘'Yeniden Değerleme'' kalemi olarak Bedelsiz Sermaye artırımında kullanılmasında Vergi Yükümlülüğü hususunda yoruma açık unsurların ortadan kalkmış olacağı anlaşılmaktadır.
 Bu halde, 21.05.2021 tarihinde TBMM ye sunulan Yasa Tasarısına uygun temellerde yeni bir başvuru ile birlikte Vergi Yükümlülüğü hususunun farklı yorumlara açık olmadan bugün ve gelecek süreçler içerisinde Kurumu ve yatırımcıları güven içerisine alacağı anlaşılmıştır.
 Bu çerçevede
1-26 Ocak 2021 tarihli Bedelsiz Sermaye Artışı başvurumuzun işlemden kaldırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
2-‘'Olağanüstü Yedekler ve Emisyon Primleri'' kalemleri için Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvuru hazırlıklarının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938041


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