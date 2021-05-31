***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarına yatırım yapmış pek çok yatırımcımızdan , SEKURO PLASTİK adı ile yatırımcıları bilgilendirmek amaçlı sosyal medya hesabımız bulunduğu ve bu hesaptan da Şirketimizce bilgilendirme yapıldığı yönünde haber alınmakta ve bunun irdelemesi yapılmaktadır.Şirketimizin sorumlu olduğu, mükellefiyeti ve muhatabı bilgi platformları www.kap.org.tr ve www.sekuro.com.tr web adresleridir. Bunlar dışında herhangi bir sosyal medya, dijital platform vb. iletişim ağımız yoktur ve muhatap alınmamaktadır.Kamu oyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938984BIST