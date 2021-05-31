***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 13:50
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarına yatırım yapmış pek çok yatırımcımızdan , SEKURO PLASTİK adı ile yatırımcıları bilgilendirmek amaçlı sosyal medya hesabımız bulunduğu ve bu hesaptan da Şirketimizce bilgilendirme yapıldığı yönünde haber alınmakta ve bunun irdelemesi yapılmaktadır.
Şirketimizin sorumlu olduğu, mükellefiyeti ve muhatabı bilgi platformları www.kap.org.tr ve www.sekuro.com.tr web adresleridir. Bunlar dışında herhangi bir sosyal medya, dijital platform vb. iletişim ağımız yoktur ve muhatap alınmamaktadır.
Kamu oyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938984
BIST
15:071.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,60
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
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1.427
En Düşük
1.415
15:078,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0662
|Açılış
|: 8,4850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4716
15:0710,3746
En Yüksek
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|Açılış
|: 10,3500
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|Önceki Kapanış
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15:07520,86
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.599.125
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.704.514
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.510.488
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.043.003
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|GEDZA
|38,52
|18.177.269
|% -6,55
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|KRDMD
|7,93
|545.688.993
|% 0,51
|
|EREGL
|19,29
|446.884.386
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|359.325.367
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|270.077.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|SKBNK
|1,10
|78.756.414
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4959
|8,4985
|% -0,77
|
|Euro
|10,3685
|10,3746
|% -0,64
|
|Sterlin
|12,0260
|12,0863
|% -0,75
|
|Frank
|9,4088
|9,4655
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2611
|2,2724
|% -0,69
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,17
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.425
|3.511
|-9,93
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,80
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
|