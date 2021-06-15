***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 15:33
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/05/2021 tarihli KAP açıklamamızda TBMM nezdindeki Yasa Tasarısı olarak belirttiğimiz ve 7326 Sayılı Kanun olarak 9.6.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Düzenlemesi kapsamında, çalışmalarımız tebliğin içeriğine uygun olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, SPK'ya başvuru öncesinde tamamlanması gereken 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu hazırlık çalışmalarımız da başlamış olup Genel Kurul Gündem Kararımız ile birlikte tüm detaylar duyurulacaktır. Kamuoyuna Saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942394
BIST
15:201.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,48
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:208,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0770
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2010,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0879
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:20513,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,28
|Açılış
|: 513,48
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:20
|MRSHL
|277,20
|4.841.988
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.029.361
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.143.098
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.536.832
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.387.111
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|988.488.502
|% 2,75
|
|THYAO
|14,50
|851.764.621
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,48
|621.695.655
|% -2,09
|
|GARAN
|8,37
|606.663.819
|% 0,12
|
|KOZAL
|124,00
|413.096.041
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,24
|988.488.502
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,23
|305.163.714
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,82
|368.450.096
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,25
|112.953.921
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,48
|621.695.655
|% -2,09
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5442
|8,5462
|% 0,91
|
|Euro
|10,3498
|10,3552
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,9906
|12,0507
|% 0,67
|
|Frank
|9,4675
|9,5245
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2739
|2,2853
|% 0,99
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-0,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.375
|3.462
|58,48
|
|Yarım
|1.631
|1.675
|28,29
|
|Çeyrek
|818
|837
|14,15
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 02 kaybederek (% -0.83 ) 1, 548
-
15:29XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 9, 526.00 milyon TL de
-
15:28YESIL
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 028 adet işlem
-
15:27SONME
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 518 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de