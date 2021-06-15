***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/05/2021 tarihli KAP açıklamamızda TBMM nezdindeki Yasa Tasarısı olarak belirttiğimiz ve 7326 Sayılı Kanun olarak 9.6.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Düzenlemesi kapsamında, çalışmalarımız tebliğin içeriğine uygun olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, SPK'ya başvuru öncesinde tamamlanması gereken 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu hazırlık çalışmalarımız da başlamış olup Genel Kurul Gündem Kararımız ile birlikte tüm detaylar duyurulacaktır. Kamuoyuna Saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942394BIST