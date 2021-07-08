***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTicaret Bakanlığınca , Etilen Polimer plastik ambalaj atıklarının ithalini yasaklayan ve 2 Temmuz 2021 tarihinde uygulanmaya başlayan Tebliği'nin Şirketimiz hammadde teminine herhangi bir etkisi yoktur.Şirketimizin hammadde temini orijinal girdilerin satın alımı yolu ile sağlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948966BIST