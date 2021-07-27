***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 18:02
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Polifilm Ambalaj San. A.Ş.'nin çağrısız usulde 27.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda , olağan gündem maddelerinin yanı sıra ,esas sözleşmenin sermaye maddesinin tadili de kabul edilmiş olup aşağıdaki kapsamdadır
Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.550.000 TL'ndan 20.142.000 TL' na artırılmıştır.
Yeni Sermayenin tescili sonrası, Şirketimiz 18.592.000 TL'lık bedelsiz hisseye sahip olacak ve sermaye tutarımız 20.142.000 TL' ye yükselecektir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952056
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
18:0510,1393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0334
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1693
En Düşük
10,0795
18:05495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,33
|Açılış
|: 495,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5634
|8,5665
|% 0,17
|
|Euro
|10,1269
|10,1393
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8528
|11,9123
|% 0,59
|
|Frank
|9,3297
|9,3859
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2766
|2,2880
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,41
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,77
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-0,27
|