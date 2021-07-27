***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Polifilm Ambalaj San. A.Ş.'nin çağrısız usulde 27.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda , olağan gündem maddelerinin yanı sıra ,esas sözleşmenin sermaye maddesinin tadili de kabul edilmiş olup aşağıdaki kapsamdadırŞirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.550.000 TL'ndan 20.142.000 TL' na artırılmıştır.Yeni Sermayenin tescili sonrası, Şirketimiz 18.592.000 TL'lık bedelsiz hisseye sahip olacak ve sermaye tutarımız 20.142.000 TL' ye yükselecektir.Süreç hakkında bilgi verilecektir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952056BIST