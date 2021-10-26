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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2021 18:52



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                 Şirketimiz faaliyet süreçlerindeki gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı doğrudan bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı iletiyoruz
 
Emtia ve hammadde piyasalarındaki yukarı yönlü olağanüstü dalgalanmalar 2020 Kasım ayında başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.
2021 yılı ilk ayları içerisinde Petrokimya Hammaddeler USD bazında % 130 lara kadar çıkabilmiş, tüm piyasa dinamikleri bu dalgalanmalardan etkilenmiştir. Olağanüstü dalgalanmaların 2022 yılında da benzer şekilde hareket edeceği öngörülmektedir.
 
Bu şartlar altında  Şirketimiz ,  güçlü tedarik kanalları ile ihtiyaç duyduğu hammaddelere ulaşabilmiş, süreçlerini istikrar ile devam ettirebilmiştir.
2021 ikinci yarıyılı içerisinde devreye giren yeni makina yatırımımız ile Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun Ambalaj ürünlerin pazarlama faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir. Yurtdışında bulunan yaklaşık 40 adet yeni müşteri adayı firmalara numuneler gönderilmiş, olumlu geri dönüşler alınmış, satış aktiviteleri için çalışmalar devam etmektedir.
Sürdürülebilir Dünya normlarına göre geliştirilmiş Ambalaj kullanımını teşvik etmek için ek vergi uygulaması başlayan Birleşik Krallık da yeni ürünümüzün ilk müşterisine satış başlamış, ürünlere onay alınmış, tekrar eden konteyner bazlı  siparişler de alınmıştır.
 
Gelişmiş teknoloji ile ortaya çıkan yeni  ürünümüz dünyadaki en gelişmiş pazarlardan biri olarak kabul edilen Birleşik Krallık da önemli bir müşteride başarılı bir başlangıç yapmış, gelecek için ışık olmuştur.
Diğer müşteri adayı firmalarda da olumlu sonuçlandırmaların hızla ilerlemesini bekliyoruz.
 
Devam eden diğer önemli bir sürecimiz, Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı için  SPK'na yapılan başvurumuzdur. SPK nezdinde değerlendirme sürecinin devam ettiği bilinmektedir.
 
Süreçler  ile ilgili gelişmeler oldukça ,  Kamuoyuna duyuruları da sağlanacaktır.
 
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972610


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SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
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