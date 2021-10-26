***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz faaliyet süreçlerindeki gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı doğrudan bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı iletiyoruzEmtia ve hammadde piyasalarındaki yukarı yönlü olağanüstü dalgalanmalar 2020 Kasım ayında başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.2021 yılı ilk ayları içerisinde Petrokimya Hammaddeler USD bazında % 130 lara kadar çıkabilmiş, tüm piyasa dinamikleri bu dalgalanmalardan etkilenmiştir. Olağanüstü dalgalanmaların 2022 yılında da benzer şekilde hareket edeceği öngörülmektedir.Bu şartlar altında Şirketimiz , güçlü tedarik kanalları ile ihtiyaç duyduğu hammaddelere ulaşabilmiş, süreçlerini istikrar ile devam ettirebilmiştir.2021 ikinci yarıyılı içerisinde devreye giren yeni makina yatırımımız ile Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun Ambalaj ürünlerin pazarlama faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir. Yurtdışında bulunan yaklaşık 40 adet yeni müşteri adayı firmalara numuneler gönderilmiş, olumlu geri dönüşler alınmış, satış aktiviteleri için çalışmalar devam etmektedir.Sürdürülebilir Dünya normlarına göre geliştirilmiş Ambalaj kullanımını teşvik etmek için ek vergi uygulaması başlayan Birleşik Krallık da yeni ürünümüzün ilk müşterisine satış başlamış, ürünlere onay alınmış, tekrar eden konteyner bazlı siparişler de alınmıştır.Gelişmiş teknoloji ile ortaya çıkan yeni ürünümüz dünyadaki en gelişmiş pazarlardan biri olarak kabul edilen Birleşik Krallık da önemli bir müşteride başarılı bir başlangıç yapmış, gelecek için ışık olmuştur.Diğer müşteri adayı firmalarda da olumlu sonuçlandırmaların hızla ilerlemesini bekliyoruz.Devam eden diğer önemli bir sürecimiz, Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı için SPK'na yapılan başvurumuzdur. SPK nezdinde değerlendirme sürecinin devam ettiği bilinmektedir.Süreçler ile ilgili gelişmeler oldukça , Kamuoyuna duyuruları da sağlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972610BIST