***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 15:34
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Aslan ,görev değişikliği ile Şirketimiz Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Gökhan Aslan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine , kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere , yeni atama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988913
BIST
15:201.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:2013,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0620
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:2015,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1039
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
15:20785,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,77
|Açılış
|: 785,29
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|HURGZ
|2,01
|24.647.119
|% 9,24
|
|ELITE
|24,48
|35.842.246
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.331.726
|% -9,91
|
|MARKA
|4,14
|3.234.306
|% -8,00
|
|BUCIM
|3,82
|43.859.644
|% -7,06
|
|SANFM
|27,96
|14.213.255
|% -6,49
|
|THYAO
|23,42
|1.594.250.659
|% 2,72
|
|PETKM
|8,60
|1.068.083.562
|% 5,01
|
|EREGL
|29,92
|1.046.809.534
|% -0,99
|
|GARAN
|11,44
|1.022.721.124
|% 0,09
|
|TUPRS
|176,30
|770.446.429
|% 4,01
|
|PETKM
|8,60
|1.068.083.562
|% 5,01
|
|YKBNK
|3,48
|378.081.708
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,25
|224.265.642
|% -0,44
|
|GARAN
|11,44
|1.022.721.124
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,64
|608.224.788
|% 4,37
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4516
|13,4695
|% 0,46
|
|Euro
|15,2237
|15,2557
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,1353
|18,2263
|% 0,31
|
|Frank
|14,6226
|14,7107
|% 0,36
|
|Riyal
|3,5656
|3,5835
|% 0,20
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,98
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,77
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|45,00
|
|Tam
|5.187
|5.322
|39,81
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,26
|
|Çeyrek
|1.257
|1.287
|9,63
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,01
|
|B. Petrol
|80,43
|80,43
|0,43
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 15, 118.00 milyon TL de
-
15:35KLMSN
Yüzde 4.11 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 223 adet işlem
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.42 ) 1, 759
-
15:30
SEKUR, EKIZ, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
BUCIM, KLKIM, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında