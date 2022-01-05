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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2022 15:34
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Aslan ,görev değişikliği ile  Şirketimiz Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.  Gökhan Aslan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine , kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere , yeni atama yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988913


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Çeyrek 1.257 1.287 9,63  
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Gümüş Gr. 9,94 9,95 0,01  
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