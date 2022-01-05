***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Aslan ,görev değişikliği ile Şirketimiz Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Gökhan Aslan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine , kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere , yeni atama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988913BIST