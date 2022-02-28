***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 17:36
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride yapılacak nakit sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 14.000.000,00 TL tutarında sermaye avansı 28/02/2022 tarihinde Şirketimizin banka hesabına nakden aktarılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005137
BIST
17:211.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -18,68
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:2113,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0300
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:2115,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0581
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:21850,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 11,92
|Açılış
|: 850,63
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.908.409
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.338.268
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|100.660.939
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.622.014
|% -9,59
|
|AEFES
|24,32
|69.274.842
|% -9,39
|
|PKENT
|385,00
|10.601.604
|% -9,20
|
|AGESA
|21,04
|4.161.038
|% -8,36
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,78
|4.088.508.978
|% -5,57
|
|KRDMD
|11,72
|2.257.192.094
|% 3,53
|
|EREGL
|30,98
|2.116.962.638
|% -0,58
|
|TUPRS
|190,40
|1.335.678.872
|% 5,84
|
|GARAN
|11,15
|1.160.475.159
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,55
|731.145.333
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,72
|2.257.192.094
|% 3,53
|
|THYAO
|25,78
|4.088.508.978
|% -5,57
|
|EKGYO
|1,99
|281.057.963
|% -2,45
|
|KARSN
|3,80
|555.818.003
|% -3,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8048
|13,8257
|% 0,22
|
|Euro
|15,5065
|15,5700
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,4706
|18,5633
|% 0,13
|
|Frank
|14,9747
|15,0649
|% 0,86
|
|Riyal
|3,6714
|3,6898
|% 0,13
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|24,83
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,58
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.630
|5.773
|40,66
|
|Yarım
|2.721
|2.792
|19,67
|
|Çeyrek
|1.365
|1.396
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|3,74
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:34PGSUS
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 94.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 999 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 9 kaybederek (% -0.50 ) 2, 170
-
17:33XU100
Endeks 1, 936 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 25, 962.00 milyon TL de
-
17:33OZGYO
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 506, 547 adet işlem
-
17:32TRCAS
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 054, 449 adet işlem