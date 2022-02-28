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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 17:36
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride yapılacak nakit sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 14.000.000,00 TL tutarında sermaye avansı 28/02/2022 tarihinde Şirketimizin banka hesabına nakden aktarılmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005137


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EDATA 22,10 9.908.409 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
RALYH 8,00 27.338.268 % 9,89  
OZKGY 7,12 100.660.939 % 9,88  
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Frank 14,9747 15,0649 % 0,86  
Riyal 3,6714 3,6898 % 0,13  
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Altın Ons 1.915 1.916 24,83  
Altın Gr. 850 850 11,58  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.630 5.773 40,66  
Yarım 2.721 2.792 19,67  
Çeyrek 1.365 1.396 9,83  
Gümüş.Ons 24,54 24,57 0,31  
Gümüş Gr. 10,90 10,91 0,15  
B. Petrol 97,86 97,86 3,74  
Seans Raporu 17:19
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