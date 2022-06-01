***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu , 2021 olağan genel kuruluna önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesine ilişkin olarakKurumsal Yönetim Komitesinin 31.05.2022 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2021 olağan genel kurulunda bağımsız üye adayı olarak önerilen ve halen bağımsız üye olarak görev yapan Hatice KARA ve Murat ESEN 'in adaylık bilgilerinin değerlendirilmesi sonrası , bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere, aday olarak gösterilmelerine karar vermiştir.Bağımsızlık Beyanları ve Cv'leri ekde sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034095BIST