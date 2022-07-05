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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 15:49
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşebilecek sermaye artırımlarında ortaya çıkabilecek nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 29.308.394 TL tutarında sermaye avansı verilmiş olup, aynı kapsamda daha önce verilen 14.000.000 TL sermaye avansı ile birlikte toplam sermaye avansı tutarı 43.308.394 TL olmuştur.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041650


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Tam 6.580 6.661 35,00  
Yarım 3.221 3.257 17,00  
Çeyrek 1.613 1.628 9,00  
Gümüş.Ons 19,81 19,84 -0,15  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,01  
B. Petrol 112 112 -1,41  
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