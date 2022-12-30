***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Murat Hakan Çil'in MKK A.Ş. nezdinde kaydileştirdiği ve 19 Aralık 2022 tarihinde ‘'https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088443'' Kap Platformuaracılığı ile duyurusunu yaptığı 1.359.421 lot payın tamamının satışı 26/29 Aralık 2022 tarih aralığında gerçekleştirilmiştir.Sürecin tamamlanması ile birlikte Murat Hakan Çil'in şirket sermayesindeki ortaklık oranı 29.12.2022 tarihi itibarıyla %22,92 olmuştur.Saygılarımızla,SEKURO AMBALAJ SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091588BIST