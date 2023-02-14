***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 18:14
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, emsal faiz oranı baz alınarak Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 33.775.825 TL tutarında borç verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113185
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0406
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.125,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.125,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8285
|18,8326
|% -0,03
|
|Euro
|20,2365
|20,2429
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8915
|23,0063
|% 0,41
|
|Frank
|20,3848
|20,5076
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0074
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.624
|7.703
|23,00
|
|Yarım
|3.725
|3.769
|11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|