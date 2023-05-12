***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu , 2022 yılı olağan genel kuruluna önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesine ilişkin olarakKurumsal Yönetim Komitesinin 31.05.2022 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2022 olağan genel kurulunda bağımsız üye adayı olarak önerilen ve halen bağımsız üye olarak görev yapan Hatice KARA ve Murat ESEN 'in adaylık bilgilerinin değerlendirilmesi sonrası, bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere, aday olarak gösterilmelerine karar vermiştir.Bağımsızlık Beyanları ve Cv'leri ekde sunulmaktadır.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096BIST