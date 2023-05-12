***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 18:16
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu , 2022 yılı olağan genel kuruluna önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesine ilişkin olarak
Kurumsal Yönetim Komitesinin 31.05.2022 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2022 olağan genel kurulunda bağımsız üye adayı olarak önerilen ve halen bağımsız üye olarak görev yapan Hatice KARA ve Murat ESEN 'in adaylık bilgilerinin değerlendirilmesi sonrası, bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere, aday olarak gösterilmelerine karar vermiştir.
Bağımsızlık Beyanları ve Cv'leri ekde sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096
BIST
18:054.796
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
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|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,22
|279.639
|% -8,42
|
|ANELE
|4,01
|15.139.547
|% -7,82
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|TUPRS
|71,00
|3.233.932.514
|% -0,70
|
|SISE
|39,86
|3.168.571.889
|% -1,34
|
|BIMAS
|177,30
|1.840.412.725
|% 1,66
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|TSKB
|4,41
|575.460.514
|% -2,22
|
|VAKBN
|9,16
|1.103.572.601
|% 0,22
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5922
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,2667
|21,2821
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,3592
|24,4814
|% -0,10
|
|Frank
|21,7692
|21,9004
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2114
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-4,39
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.974
|110,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.472
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,86
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