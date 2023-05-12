***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 18:16
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 6 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak Murat Hakan ÇİL, Mustafa Gökhan ÇİL ve Mehmet ÜNAL'ın aday olarak gösterilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151100
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
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|Açılış
|: 4.897
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 21,5000
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19,7397
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18:051.266,99
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5922
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,2667
|21,2821
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,3592
|24,4814
|% -0,10
|
|Frank
|21,7692
|21,9004
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2114
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,45
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.772
|4.977
|113,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.474
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,64
|