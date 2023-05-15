***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca oluşturulan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi NAZİK TAŞKIN'ın görevinden ayrılması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Şirketimiz Mali İşler Direktörü olan ESRA MUTLU'nun Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Üyesi olan Mehmet Ünal'ın görevinin aynen devamına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin yine aynı ilkelere uygun olarak yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151501BIST