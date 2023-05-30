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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2023 18:15
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Evet (Yes)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 6 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine daha önce aday olarak gösterilen Mustafa Gökhan ÇİL'in yerine, ŞENEL ÇİL'in aday gösterilmesine, böylelikle bağımsız üyeler dışında Murat Hakan ÇİL, Şenel ÇİL ve Mehmet ÜNAL'ın adaylığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154733


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Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.393 4.546 -5,00  
Çeyrek 2.203 2.266 -9,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,02  
Gümüş Gr. 15,20 15,22 0,21  
B. Petrol 73,87 73,87 -3,23  
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