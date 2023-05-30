***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 6 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine daha önce aday olarak gösterilen Mustafa Gökhan ÇİL'in yerine, ŞENEL ÇİL'in aday gösterilmesine, böylelikle bağımsız üyeler dışında Murat Hakan ÇİL, Şenel ÇİL ve Mehmet ÜNAL'ın adaylığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154733BIST