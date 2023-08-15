***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı olan Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundaki ve şirketimizin konsolide finansallarında yer alan, İngiltere'de mukim 12200362 Sicil numaralı PFL Flexible Films Limited Şirketi'nin 1 Ağustos 2023tarihi itibariyle tasfiye olduğu bilgisi alınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ilgili bağlı ortaklığın 1 Ağustos 2023 tarihi itibariylekonsolidasyon kapsamından çıkarılmasına karar vermiştir.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185689BIST