***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 18:16
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundaki ve şirketimizin konsolide finansallarında yer alan, İngiltere'de mukim 12200362 Sicil numaralı PFL Flexible Films Limited Şirketi'nin 1 Ağustos 2023
tarihi itibariyle tasfiye olduğu bilgisi alınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ilgili bağlı ortaklığın 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle
konsolidasyon kapsamından çıkarılmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185689
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0860
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.656,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.656,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0520
|27,0588
|% 0,19
|
|Euro
|29,5454
|29,5597
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,3446
|34,5169
|% 0,56
|
|Frank
|30,7083
|30,8933
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1929
|7,2290
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-1,77
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|2,45
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.101
|11.191
|-15,00
|
|Yarım
|5.568
|5.621
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,04
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem