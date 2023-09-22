***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş tarafından 21.09.2023 tarihinde ''Pay Piyasasında Pazar Belirleme Kriterlerinde'' yapılan değişiklikler sebebiyle, Şirketimizin SEKUR adıyla işlem gördüğü ANA PAZAR'dan 02.10.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ALT PAZAR'a geçiş yapacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Konuyu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196949BIST