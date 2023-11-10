***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar5 Temmuz 2022 tarihli Kap açıklamasında yer alan Şirket ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere, herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın tahsis edilen 43.308.394 TL'nin, Bedelli Sermaye Artırımı için ortak payı oranında kullanılacak tutarın mahsup edilmesinden sonra kalan bakiye 40.125.952 TL tutarın emsal faiz oranı baz alınarak borç niteliğine dönüştürülmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217094BIST