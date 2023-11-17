***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 18:17
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in bugünkü yönetim kurulu toplantısında 10 Kasım 2023 tarihli ve 2023/11/004 no'lu Yönetim Kurulu Kararının iptal edilerek, Temmuz 2022 tarihli Kap açıklamasında yer alan Şirket ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere, herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın tahsis edilen 43.308.394 TL'nin, Bedelli Sermaye Artırımı için ortak payı oranında kullanılacak tutarın mahsup edilmesinden sonra kalan bakiye 35.352.289 TL tutarın emsal faiz oranı baz alınarak borç niteliğine dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218755
BIST
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18:057.853
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 72,68
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.864
18:0528,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0518
|Açılış
|: 28,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1395
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
18:051.829,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.829,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|10,67
|47.451.298
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|3.465.347
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|78.772.885
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|72.940.816
|% 9,98
|
|DOGUB
|14,54
|52.457.569
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|11.799.595
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|34.070.735
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|6.784.336
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,00
|8.699.251
|% -9,25
|
|AVHOL
|55,10
|612.647.613
|% -8,77
|
|THYAO
|254,25
|12.204.388.419
|% 4,07
|
|MIATK
|729,00
|5.490.496.184
|% 3,85
|
|TUPRS
|153,50
|3.386.726.323
|% -0,39
|
|REEDR
|29,70
|3.213.481.132
|% 0,00
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,53
|1.345.006.372
|% -0,13
|
|ZOREN
|5,05
|782.502.087
|% -0,20
|
|IHLAS
|1,43
|196.875.266
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,98
|254.162.311
|% -2,94
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6881
|28,7094
|% 0,19
|
|Euro
|31,2756
|31,2925
|% 0,46
|
|Sterlin
|35,5401
|35,7183
|% 0,24
|
|Frank
|32,2112
|32,4052
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6290
|7,6672
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|898,23
|900,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,85
|1.060,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.983,12
|1.983,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 74 artarak (% 0.87 ) 8, 306
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
17:59MEKAG
Yüzde 9.36 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 483 adet işlem
-
17:58IHYAY
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 926 adet işlem
-
17:55SAMAT
Yüzde 5.51 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 254 adet işlem