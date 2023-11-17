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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2023 18:17
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz'in bugünkü yönetim kurulu toplantısında 10 Kasım 2023 tarihli ve 2023/11/004 no'lu Yönetim Kurulu Kararının iptal edilerek, Temmuz 2022 tarihli Kap açıklamasında yer alan Şirket ortağı Murat Hakan ÇİL tarafından Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere, herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın tahsis edilen 43.308.394 TL'nin, Bedelli Sermaye Artırımı için ortak payı oranında  kullanılacak tutarın mahsup edilmesinden sonra kalan bakiye 35.352.289 TL tutarın emsal faiz oranı baz alınarak borç niteliğine dönüştürülmesine karar verilmiştir.   
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218755


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