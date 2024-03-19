***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş tarafından 15.03.2024 tarihinde ''Pay Piyasasında Pazar Belirleme Kriterlerinde'' yapılan değişiklikler sebebiyle, Şirketimizin SEKUR adıyla işlem gördüğü ALT PAZAR'dan 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere ANA PAZAR'a geçiş yapacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Konuyu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260332BIST