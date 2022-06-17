***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2022 21:25
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan ÇİL, Şirketimizin büyüyen iş hacimlerine destekleyici katkı sağlamak amacıyla sahibi olduğu toplam 2.736.552,-TL nominal değerli payları, 1,-TL nominal değerli payın satış fiyatı 10,71 TL olmak üzere toplam 29.308.471,92 TL'ye Borsa dışında üç yatırımcıya bugün sattığını ve hisselerin virmanının gerçekleştiğini satış nedeniyle Şirket yönetiminde herhangi bir değişiklik olmayacağını Şirketimize bildirmiştir. Pay satışı sonrasında Sayın Murat Hakan ÇİL'in Şirketimiz sermayesindeki payı %52,42'den %32,71'e düşmüştür.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/06/2022 0 2.736.552 2.736.552 7.278.779 4.542.227 % 52,42 % 52,42 % 32,71 % 32,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038154
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,2187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0565
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.022,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.022,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.021,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3062
|17,3376
|% 0,23
|
|Euro
|18,1400
|18,2116
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,0836
|21,1893
|% -1,04
|
|Frank
|17,7668
|17,8739
|% -0,34
|
|Riyal
|4,6014
|4,6245
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-19,31
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-8,84
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.782
|6.902
|-64,00
|
|Yarım
|3.329
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem