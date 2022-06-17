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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.06.2022 21:25
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan ÇİL, Şirketimizin büyüyen iş hacimlerine destekleyici katkı sağlamak amacıyla sahibi olduğu toplam 2.736.552,-TL nominal değerli payları, 1,-TL nominal değerli payın satış fiyatı 10,71 TL olmak üzere toplam 29.308.471,92 TL'ye Borsa dışında üç yatırımcıya bugün sattığını ve hisselerin virmanının gerçekleştiğini satış nedeniyle Şirket yönetiminde herhangi bir değişiklik olmayacağını Şirketimize bildirmiştir. Pay satışı sonrasında Sayın Murat Hakan ÇİL'in Şirketimiz sermayesindeki payı %52,42'den %32,71'e düşmüştür.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/06/2022 0 2.736.552 2.736.552 7.278.779 4.542.227 % 52,42 % 52,42 % 32,71 % 32,71




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038154


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BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3062 17,3376 % 0,23  
Euro 18,1400 18,2116 % -0,35  
Sterlin 21,0836 21,1893 % -1,04  
Frank 17,7668 17,8739 % -0,34  
Riyal 4,6014 4,6245 % 0,08  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 -19,31  
Altın Gr. 1.024 1.024 -8,84  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.782 6.902 -64,00  
Yarım 3.329 3.376 -31,00  
Çeyrek 1.668 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,66 -0,30  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 -0,15  
B. Petrol 113 113 -6,58  
Seans Raporu 17:59
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