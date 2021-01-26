Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.01.2021 17:04



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.425.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 55.540.000,000 400,00000 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.885.000 55.540.000,000 400,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 55.540.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19/01/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, bedelsiz olarak %400 oranında artırılmak suretiyle 69.425.000-TL'ye çıkarılması ve Anasözleşmenin tadili için 26/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sözleşme 6. madde tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904464


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:001.541
Değişim :  0,04% |  0,69
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.540  
En Yüksek
1.549 En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 254,20 42.133.791 % 10,00  
LUKSK 44,04 5.927.332 % 9,99  
KONTR 44,06 139.577.449 % 9,99  
VAKFN 8,26 26.589.580 % 9,99  
QNBFL 132,10 1.149.793 % 9,99  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3408 7,3437 % -0,82  
Euro 8,9305 8,9335 % -0,74  
Sterlin 10,0514 10,1018 % -0,39  
Frank 8,2505 8,3002 % -0,64  
Riyal 1,9548 1,9646 % -0,66  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 0,91  
Altın Gr. 440 440 -2,13  
Cumhuriyet 2.913 2.957 -23,00  
Tam 2.902 2.975 -20,17  
Yarım 1.403 1.439 -9,76  
Çeyrek 703 720 -4,88  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,16  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,01  
B. Petrol 55,87 55,87 0,19  
Seans Raporu 17:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru