***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.08.2021 15:26
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 21.115.000,000 152,07057 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.885.000 21.115.000,000 152,07057
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 4.769.102,07
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.224.012,73
Diğer Kar Yedekleri (TL) 5.121.885,2
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24/08/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, bedelsiz olarak %152 oranında artırılmak suretiyle 35.000.000-TL'ye çıkarılması ve Anasözleşmenin tadili için 25/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sözleşme 6. madde tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960404
BIST