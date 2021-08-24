***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 21.115.000,000 152,07057 SEKUR, TRESKPA00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 13.885.000 21.115.000,000 152,07057İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 4.769.102,07Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.224.012,73Diğer Kar Yedekleri (TL) 5.121.885,2Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirket merkezinde 24/08/2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır1. Şirketimiz 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, 19.01.2021 tarihinde KAP da yaptığı açıklama ile bedelsiz sermaye artışı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.Ancak başvurumuzun bir netice ile bağlanamaması ile o tarihlerde 7326 sayılı Vergi tasarısı gözetilerek 25.05.2021 tarihinde başvurumuz geri çekilmiştir.Başvurumuz ilgili tüm mevzuatlar ve düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiş ve çalışmalar tamamlanmış olupYasal düzenlemelerin azami limitleri içerisinde kalarak %152 oranında iç kaynaklardan artırılmak suretiyle sermayemizin 13.885.000 TL den, 35.000.000-TL'ye çıkarılmasına,2. İç kaynaklardan arttırılan 21.115.000 TL'nin 4.769.102,07 TL'sı Hisse senedi ihraç primlerinden,11.224.012,73 TL'si Olağanüstü yedeklerden ve kalan 5.121.885,20 TL'sı ise Bağlı ortaklık temettü gelirlerinden karşılanmasına,3. Sözkonusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,4. 30.06.2021 tarihli finansal tablolarda yeralan 19.484.668 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının,"Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler"hesabında izlenen yabancı para çevrim farklarından mahsup edilerek kapatılmasının yapılacak ilk genel kurul onayına sunulması konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna taahhüt verilmesine,5. Sermaye artışına ilişkin olarak Anasözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin ekteki şekilde tadiline,6. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin, anasözleşme değişikliğinin onaylanması ve söz konusu sermaye artırımımıza izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve diğer süreçlerin tamamlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıMurat Hakan ÇİLYönetim Kurulu Başkan YardımcısıTuğba TANRIKULU ÇİLYönetim Kurulu ÜyesiMehmet ÜNALBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiMurat ESENBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan ASLANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960188BIST