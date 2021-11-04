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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.11.2021 14:51



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Alınan Yeni Yönetim Kurulu Kararları Nedeniyle.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 21.115.000,000 152,07057 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.885.000 21.115.000,000 152,07057

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 4.769.102,07
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.224.012,73
Değer Artış Fonları (TL) 5.121.885,2


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 4 Kasım 2021 tarih ve 2021/11/001 sayılı toplantısında, iç kaynaklardan yapılması öngörülen sermaye artırımına ilişkin olarak 24 Ağustos 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan ve kamuya açıklanan kararın 2 ve 4 üncü maddelerinde değişiklik yapmıştır. Buna göre iç kaynaklardan artırılan 21.115.000 TL'nin 4.769.102,07 TL'sı Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 11.224.012,73 TL'sı Olağanüstü Yedeklerden ve kalan 5.121.885,20 TL'sı ise İştirakler Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanacaktır. Bunun yanında, net tutarda bir farklılık bulunmamakla birlikte, anılan Kararda yer alan zarar mahsubuna ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna verilecek taahhütname metninde değişiklik yapılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu aynı tarih ve 2021/11/002 sayılı toplantısında ise, diğer hususlar yanında, sermaye artırımında kullanılacak iç kaynakların "Sermaye" hesabına aktarıldığının tespitine ve artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine karar vermiştir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sözleşme 6. madde tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974723


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