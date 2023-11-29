***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımı için SPK'na müracaat ve taslak izahname gönderimi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içeresinde kalınarak, mevcut 13.885.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 34.712.500.- TL nominal tutarda nakden karşılanmak suretiyle %250 artırılarak, 48.597.500.- TL'ye yükseltilmesi hususunda ki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan taslak izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221000BIST