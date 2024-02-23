***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2024 18:10
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve esas sözleşme sermaye maddesi tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018 51.374,904
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 51.374,904
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 29.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda
-26.01.2024 ile 09.02.2024 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 34.712.500,00 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 26.704.110,16 TL brüt gelir elde edildiği,
-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 51.374,904 TL nominal değerli paylardan tamamının 15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 660.251,79 TL brüt gelir elde edildiği,
-Tüm bu işlemler sonucunda 13.885.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 34.712.500,00 TL tutarda artırılarak 48.597.500,00 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 27.364.361,95 TL brüt gelir elde edildiği,
-Sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup,
1) Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
2) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sekur_Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251640
BIST