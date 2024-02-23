***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve esas sözleşme sermaye maddesi tadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018 51.374,904Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 51.374,904Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.02.2024SPK Başvuru Tarihi 29.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda-26.01.2024 ile 09.02.2024 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 34.712.500,00 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 26.704.110,16 TL brüt gelir elde edildiği,-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 51.374,904 TL nominal değerli paylardan tamamının 15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 660.251,79 TL brüt gelir elde edildiği,-Tüm bu işlemler sonucunda 13.885.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 34.712.500,00 TL tutarda artırılarak 48.597.500,00 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 27.364.361,95 TL brüt gelir elde edildiği,-Sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup,1) Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,2) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim ŞirketiEklenen DökümanlarEK: 1 Sekur_Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251640BIST