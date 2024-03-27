***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Yapılan Başvurunun OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018 51.374,904Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 51.374,904Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.02.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.03.2024SPK Başvuru Tarihi 29.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.885.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 34.712.500.- TL (%250) bedelli artırılarak 48.597.500.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 48.597.500.- TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51727 sayılı yazılı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim ŞirketiEklenen DökümanlarEK: 1 Sekur_Ana Sözleşme Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263259BIST