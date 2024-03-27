***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 16:58
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Yapılan Başvurunun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018 51.374,904
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 51.374,904
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 29.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.885.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 34.712.500.- TL (%250) bedelli artırılarak 48.597.500.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 48.597.500.- TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51727 sayılı yazılı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sekur_Ana Sözleşme Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263259
BIST