Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2024 16:58
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Yapılan Başvurunun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018 51.374,904

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 51.374,904

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2024
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 29.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.885.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 34.712.500.- TL (%250) bedelli artırılarak 48.597.500.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 48.597.500.- TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51727 sayılı yazılı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sekur_Ana Sözleşme Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263259


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:098.821
Değişim :  0,16% |  13,76
Açılış :  8.834  
Önceki Kapanış :  8.807  
En Düşük
8.749 En Yüksek
8.906
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 39,16 845.873.721 % 10,00  
GUBRF 166,10 2.256.268.710 % 10,00  
ERSU 45,56 98.515.826 % 10,00  
BVSAN 107,30 80.758.786 % 9,99  
DITAS 21,90 60.159.892 % 9,99  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Dolar 32,2655 32,2717 % 0,31  
Euro 35,0895 35,1132 % 0,71  
Sterlin 40,9953 41,2008 % 0,20  
Frank 35,8605 36,0402 % 0,05  
Riyal 8,6647 8,7081 % 0,25  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,55 24,57 % 0,66  
Platin 896,80 897,54 % 0,66  
Paladyum 970,11 972,49 % 0,66  
Brent Pet. 85,21 85,21 % 0,66  
Altın Ons 2.190,77 2.191,06 % 0,66  
Seans Raporu 17:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru