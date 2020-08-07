***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2020 18:04
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT HAKAN ÇİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 58.91 Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkanı
TUĞBA TANRIKULU ÇİL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı / Denetim Kurulu üyesi POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. ORTAK VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Hayır Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
GÖKHAN ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 19.06.2018 İcrada Görevli Değil MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760997 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
MEHMET ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 19.06.2018 İcrada Görevli SATINALMA MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
HATİCE FİGEN ÖZANT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 07.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866678 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866716
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
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|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,1239
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
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488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4005
|9,4476
|% -0,71
|
|Frank
|7,8761
|7,9236
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9212
|1,9308
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-32,86
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-7,99
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,24
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|B. Petrol
|44,45
|44,45
|-0,64
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
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17:59XU100
Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
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17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem