Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2021 12:03



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NAZİK TAŞKIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 15.04.2021 05322750009 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI 200311
MEHMET ÜNAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02166933130 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928390


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:301.417
Değişim :  0,52% |  7,37
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.407
BIST En Aktif Hisseler12:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 59,95 181.316.497 % 10,00  
QUAGR 26,48 10.211.482 % 9,97  
BTCIM 13,73 7.120.638 % 9,93  
BNTAS 6,68 68.222.972 % 7,57  
SRVGY 102,40 18.780.915 % 7,51  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Dolar 8,0392 8,0428 % -0,35  
Euro 9,6459 9,6584 % -0,25  
Sterlin 11,0576 11,1130 % -0,18  
Frank 8,6822 8,7345 % -0,24  
Riyal 2,1361 2,1468 % -0,38  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 12,52  
Altın Gr. 452 452 2,02  
Cumhuriyet 2.993 3.038 -4,00  
Tam 2.981 3.056 -3,62  
Yarım 1.441 1.478 -1,75  
Çeyrek 723 739 -0,87  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,20  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,03  
B. Petrol 66,36 66,36 -0,22  
Seans Raporu 12:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru