***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 12:03
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NAZİK TAŞKIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 15.04.2021 05322750009 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI 200311
MEHMET ÜNAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02166933130 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928390
BIST
12:301.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:308,0428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:309,6584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0242
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:30451,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 451,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MTRKS
|59,95
|181.316.497
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|10.211.482
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.120.638
|% 9,93
|
|BNTAS
|6,68
|68.222.972
|% 7,57
|
|SRVGY
|102,40
|18.780.915
|% 7,51
|
|TKURU
|298,30
|1.332.804
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.893.380
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.300.907
|% -9,94
|
|ANELE
|5,93
|64.625.021
|% -9,74
|
|GARAN
|7,44
|2.680.901.043
|% 6,44
|
|SASA
|47,50
|799.665.654
|% 2,06
|
|EREGL
|18,08
|666.503.140
|% 3,20
|
|KRDMD
|7,63
|534.490.483
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,24
|479.934.229
|% 4,19
|
|GARAN
|7,44
|2.680.901.043
|% 6,44
|
|YKBNK
|2,24
|479.934.229
|% 4,19
|
|ODAS
|3,67
|275.269.454
|% 0,55
|
|TSKB
|1,35
|97.911.746
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,63
|534.490.483
|% 3,11
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0392
|8,0428
|% -0,35
|
|Euro
|9,6459
|9,6584
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,0576
|11,1130
|% -0,18
|
|Frank
|8,6822
|8,7345
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1361
|2,1468
|% -0,38
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,52
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,22
|