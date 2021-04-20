***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2021 11:22
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NAZİK TAŞKIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 15.04.2021 02166933130 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI 200311
MEHMET ÜNAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02166933130 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929579
BIST
12:371.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:378,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:379,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,8174
En Düşük
9,7152
12:37460,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 460,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:37
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.868.326
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.714.199
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|SONME
|38,78
|2.502.386
|% 8,51
|
|SAMAT
|4,23
|11.567.692
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|48.528.942
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.492.044
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|864.539
|% -9,90
|
|PEKGY
|1,46
|34.738.607
|% -9,88
|
|GARAN
|7,08
|805.690.722
|% 1,14
|
|EREGL
|18,05
|629.814.237
|% -0,61
|
|PETKM
|6,52
|431.412.334
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,17
|379.552.088
|% -1,51
|
|EKGYO
|1,82
|280.998.062
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|280.998.062
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|146.817.745
|% -1,55
|
|GARAN
|7,08
|805.690.722
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,12
|212.614.883
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,08
|91.553.845
|% -2,70
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1231
|8,1265
|% 0,47
|
|Euro
|9,7981
|9,8040
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,3295
|11,3863
|% 0,48
|
|Frank
|8,8333
|8,8865
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1598
|2,1707
|% 0,48
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|1,40
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|0,68
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,34
|