***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT HAKAN ÇİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 60.7 Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu BaşkanıTUĞBA TANRIKULU ÇİL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı / Denetim Kurulu üyesi POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. ORTAK VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Hayır Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİGÖKHAN ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 19.06.2018 İcrada Görevli Değil MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760997 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEMEHMET ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 19.06.2018 İcrada Görevli SATINALMA MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİMURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955404 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956099BIST