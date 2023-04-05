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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2023 18:15
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT HAKAN ÇİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 22.92 Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkanı
TUĞBA TANRIKULU ÇİL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı / Denetim Kurulu üyesi POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. ORTAK VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 19.06.2018 İcrada Görevli DANIŞMAN Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955404 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HATİCE KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996577 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. Paketleme Malzemelerinin imalatı 20142000 20.105.744,4 TRY 99,82 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132184


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Tam 8.482 8.559 -23,00  
Yarım 4.143 4.188 -11,00  
Çeyrek 2.071 2.094 -6,00  
Gümüş.Ons 24,87 24,91 -0,11  
Gümüş Gr. 15,39 15,40 -0,06  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,16  
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