***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2023 18:10
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT HAKAN ÇİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 22.92 Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 19.06.2018 İcrada Görevli DANIŞMAN POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HATİCE KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi
ŞENEL ÇİL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11.07.2023 İcrada Görevli - Yöentim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT HAKAN ÇİL Y.K.BAŞKANI Sanayici Y.K.BAŞKANI Y.K.BAŞKANI
ŞENEL ÇİL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219960
BIST