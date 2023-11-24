***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT HAKAN ÇİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 22.92 Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 19.06.2018 İcrada Görevli DANIŞMAN POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHATİCE KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151096 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi ÜyesiŞENEL ÇİL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11.07.2023 İcrada Görevli - Yöentim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT HAKAN ÇİL Y.K.BAŞKANI Sanayici Y.K.BAŞKANI Y.K.BAŞKANIŞENEL ÇİL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219960BIST