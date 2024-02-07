***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoESRA MUTLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ_YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 15.05.2023 02166933122 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 917974MEHMET ÜNAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02166933122 yatirimciiliskileri@sekuro.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 07.10.2013 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ALT PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 13885000 TRY 48597500 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247717BIST