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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.02.2024 18:10
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ESRA MUTLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ_YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 15.05.2023 02166933122 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 917974
MEHMET ÜNAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02166933122 yatirimciiliskileri@sekuro.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 07.10.2013 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ALT PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 13885000 TRY 48597500 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247717


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 15,40 308.211.888 % 10,00  
EUPWR 200,20 2.358.405.038 % 10,00  
MERKO 12,21 88.013.947 % 10,00  
SMRTG 71,55 1.367.134.906 % 9,99  
AVHOL 56,70 143.340.977 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,5936 30,5991 % 0,15  
Euro 32,9758 32,9882 % 0,28  
Sterlin 38,5144 38,7076 % 0,33  
Frank 34,9200 35,1303 % -0,22  
Riyal 8,1391 8,1799 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,36 22,38 % 0,66  
Platin 881,89 883,53 % 0,66  
Paladyum 896,16 902,09 % 0,66  
Brent Pet. 78,95 78,95 % 0,66  
Altın Ons 2.039,01 2.039,26 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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