***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.03.2020 18:13
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
2020-03-001
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 10.03.2020
KARAR NO : 2020/03/001
GÜNDEM : Sermaye Piyasası Kurulunun (II-14.1) sayılı sermaye
piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği'nin
ikinci bölümünün 9.maddesi gereği sorumluluk beyanı
01.01.2019-31.12.2019 Hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun,
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Murat Hakan ÇİL Tuğba TANRIKULU ÇİL
(Yönetim Kurulu Başkanı) (Yönetim Kurulu Başkan Yard.)
Gökhan ASLAN Doç.Dr.Yıldırım Ercan ÇALIŞ
(ÜYE) (ÜYE)
Mehmet ÜNAL
(ÜYE)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826383
BIST