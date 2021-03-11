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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.03.2021 19:12



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
2021/03/002
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  SERİ II NO:14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASI'NDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
Finansal Raporu ve Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar N 2021/03/002  Karar Tarihi: 11.03.2021
 
Şirketimize ait, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal Raporlar") ve Faaliyet Raporu ile SPK'nın SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği ve 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("KYUR") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları'nın
 
- Tarafımızca incelendiğini,
 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda paydaşlarımıza kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığını
 
beyan ederiz.
 
 
                                              
Figen ÖZANT
   Denetim Komitesi Başkanı
 
 
 
Gökhan ASLAN                                                                   
                                              
        Denetim Komitesi Üyesi                                                                          




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917478


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