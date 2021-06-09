***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/06/2021Karar Sayısı2021/06/001Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II NO:14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASI'NDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFinansal Raporu ve Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar N 2021/06/001 Karar Tarihi: 09.06.2021Şirketimize ait, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal Raporlar") ve Faaliyet Raporu'nun- Tarafımızca incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Hatice Figen ÖZANT Gökhan ASLAN( Denetim Komitesi Başkanı) ( Denetim Komitesi Üyesi )Emine ERSOYMuhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941471BIST