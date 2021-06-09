***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.06.2021 18:14
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
2021/06/001
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II NO:14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASI'NDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Finansal Raporu ve Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar N 2021/06/001 Karar Tarihi: 09.06.2021
Şirketimize ait, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal Raporlar") ve Faaliyet Raporu'nun
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Hatice Figen ÖZANT Gökhan ASLAN
( Denetim Komitesi Başkanı) ( Denetim Komitesi Üyesi )
Emine ERSOY
Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941471
BIST