***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 19:11
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
2021/08/003
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II NO:14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASI'NDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar No: 2021/08/003 Karar Tarihi: 18/08/2021
Şirketimize ait, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ("Finansal Raporlar") ve Faaliyet Raporu 'nun
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu ‘nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Murat ESEN Gökhan ASLAN
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
Emine ERSOY
Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959120
BIST