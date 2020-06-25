***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.06.2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.a-) Kurumsal Yönetim KomitesiH.Figen Özant (Başkan)Tuğba Tanrıkulu ÇİL (Üye)Alev DUMANLI (Üye)b-)Riskin Erken Saptanması KomitesiGökhan Aslan (Başkan)Mehmet ÜNAL (Üye)c-) Denetimden Sorumlu KomiteH.Figen Özant (Başkan)Gökhan Aslan (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852953BIST