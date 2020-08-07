***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.08.2020 17:39
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07/08/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde
a-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, Sn.Figen ÖZANT‘ın, üyeliğe Sn.Tuğba Tanrıkulu ÇİL'in ve Alev DUMANLI'nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın, üyeliğe Sn.Mehmet ÜNAL'ın atanmasına,
c-) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Figen ÖZANT'ın , üyeliğe ise yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın atanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866700
BIST
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|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
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|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
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|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
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|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
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|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
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|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
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|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
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|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
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|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
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|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
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|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
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|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4758
|9,5233
|% 0,09
|
|Frank
|7,9436
|7,9914
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9381
|1,9478
|% 0,89
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-44,12
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-7,32
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
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|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
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|Gümüş.Ons
|27,56
|27,58
|-1,35
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|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,25
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|B. Petrol
|44,37
|44,37
|-0,72
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