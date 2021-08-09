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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.08.2021 17:08



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 09/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde
a-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, Sn.Murat ESEN‘in, üyeliğe Sn.Tuğba Tanrıkulu ÇİL'in ve Nazik TAŞKIN'nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
 b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın, üyeliğe Sn.Mehmet ÜNAL'ın atanmasına, 
c-) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Murat ESEN'in , üyeliğe ise yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın atanmasına,  
        
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956098


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