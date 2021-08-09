***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesindea-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, Sn.Murat ESEN‘in, üyeliğe Sn.Tuğba Tanrıkulu ÇİL'in ve Nazik TAŞKIN'nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın, üyeliğe Sn.Mehmet ÜNAL'ın atanmasına,c-) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Murat ESEN'in , üyeliğe ise yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın atanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956098BIST