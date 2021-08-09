***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.08.2021 17:08
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde
a-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, Sn.Murat ESEN‘in, üyeliğe Sn.Tuğba Tanrıkulu ÇİL'in ve Nazik TAŞKIN'nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın, üyeliğe Sn.Mehmet ÜNAL'ın atanmasına,
c-) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Murat ESEN'in , üyeliğe ise yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın atanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956098
BIST
17:141.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:148,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:1410,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
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10,2133
En Düşük
10,1261
17:14482,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,89
|Açılış
|: 482,64
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BRYAT
|346,60
|100.656.574
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.875.869
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.782
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.661.499
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.204
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.255.151
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.966.775
|% -9,93
|
|DOBUR
|15,66
|767.893
|% -9,11
|
|ISGSY
|9,77
|51.412.909
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,59
|29.546.460
|% -8,56
|
|GARAN
|9,20
|1.225.505.186
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.184.964
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.944.929
|% -0,50
|
|THYAO
|12,88
|577.815.443
|% 0,39
|
|GENIL
|14,30
|573.875.869
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,60
|400.832.052
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|471.298.526
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.225.505.186
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.184.964
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.944.929
|% -0,50
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6388
|8,6409
|% 0,29
|
|Euro
|10,1619
|10,1680
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9324
|11,9922
|% 0,14
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% 0,17
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-27,16
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-34,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|-32,42
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|-1,93
|
Seans Raporu
17:14
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 03 artarak (% 0.00 ) 1, 268
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, DAGI, TGSAS, GENIL, EMNIS, SNKRN, KAPLM, RODRG, VBTYZ, BRYAT
-
17:28
EDATA, DAGI, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:28
HURGZ, FADE, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28KTSKR
Yüzde 7.90 oranında artışla 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 919 adet işlem